إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي

كتب- علاء عمران:

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما تسبب في حدوث كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة على الطريق يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بالأوناش لرفع آثار التصادم، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب سيارة سوزوكي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، وأجرى رجال المرور رفعًا سريعًا لمخلفات الحادث لتسهيل عودة حركة السير بشكل طبيعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.