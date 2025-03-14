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بيان عاجل من النيابة بشأن التعدى على طالبتين داخل مدرسة بالبحيرة

06:44 م الجمعة 14 مارس 2025

جانب من الواقعة

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كتب ـ رمضان يونس:

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية مقطع فيديو التعدى على طالبتين في مدرسة بالبحيرة.

ورصدت هيئة النيابة الإدارية، مقطع فيديو تم تداوله على وسائل الإعلام، منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.

وكلف المستشار عبد الراضي صديق، المستشار خيري سعد، رئيس النيابة الإدارية بإيتاي البارود بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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المستشار خيري سعد ئيس النيابة الإدارية لمستشار عبد الراضي صديق لتعدى على طالبتين داخل مدرسة قطع فيديو التعدى على طالبتين درسة بالبحيرة
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