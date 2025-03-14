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ضبط سائق نصف نقل سار عكس الاتجاه في مدينة السادات بالمنوفية

01:27 م الجمعة 14 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة نصف نقل، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيادته للسيارة عكس الاتجاه في أحد شوارع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية السائق وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة السادات. وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفة.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه، في إطار جهود ضبط المخالفات المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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وزارة الداخلية مدينة السادات المنوفية
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