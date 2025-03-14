رحلات حج وعمرة.. ضبط 3 شركات سياحية بتهمة النصب على المواطنين

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التي تستهدف المواطنين، خاصة في مجال الأمن السياحي، من خلال إحكام الرقابة على الشركات غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة، تحسبًا لقيامها بالنصب والاحتيال تحت غطاء تنظيم رحلات الحج والعمرة والبرامج السياحية.

وأسفرت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن رصد 3 شركات تعمل بدون ترخيص، قام القائمون عليها بالاستيلاء على أموال المواطنين، بعد إيهامهم بأنهم شركات سياحية مرخصة، والترويج لخدماتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وبتفتيش مقراتها، تم العثور على أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، وتأشيرات زيارة لإحدى الدول، بالإضافة إلى دفاتر مالية وأوراق دعائية لرحلات سياحية ودينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول نشاطهم غير القانوني.