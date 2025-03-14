إعلان

ضبط 12 طن دقيق في حملات رقابية موسعة لمراقبة الأسواق

12:09 م الجمعة 14 مارس 2025

ضبط دقيق مدعم ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين، في إطار جهودها لحماية المستهلكين والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر.

وأسفرت الحملات، التي شارك فيها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط قرابة 12 طنًا من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة الوزارة جهودها لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تؤثر على المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حملات رقابية التموين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رحلات حج وعمرة.. ضبط 3 شركات سياحية بتهمة النصب على المواطنين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول تعليق من والد الطفل المبتسم في التراويح بعد استجابة الأزهر الشريف
"الفول بقي بالبيستاشيو"..وجبة سحور غريبة تثير جدلا (ما القصة؟)
25 صورة ترصد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية 2025