"مقلب خطير".. ضبط شخصين ألقيا ألعابًا نارية على السائقين بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقومان بإلقاء ألعاب نارية مشتعلة على قائدي سيارات الميكروباص في الجيزة.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما (سائقان ميكروباص، يقيمان بمحافظة الجيزة). وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع اللهو، وأفادا بحصولهما على الألعاب النارية من أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق).

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثالث، وعُثر بحوزته على 900 قطعة ألعاب نارية متنوعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.