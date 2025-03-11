الداخلية تنفذ 86 ألف حكم قضائي وتضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 357 قضية متعلقة بالمواد المخدرة، و214 قطعة سلاح ناري، إضافة إلى تنفيذ 86,140 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، والتصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بما يسهم في تعزيز السيطرة الأمنية وتحقيق الاستقرار.