مقتل طالب في بولاق الدكرور بسبب "ذراع بلايستيشن".. والنيابة تأمر بحبس المتهم

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على "ذراع بلايستيشن" بمنطقة بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تقريرًا مفصلًا عن سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

بدأت الأحداث عندما توجه المجني عليه إلى أحد المحال لشراء "ذراع بلايستيشن"، لكنه اكتشف أنه تالف، وحين حاول استرجاعه، نشبت بينه وبين صاحب المحل مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم باستلال سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه، أسقطته قتيلًا في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود جثة الطالب مصابًا بطعنة نافذة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبعد تحريات الأجهزة الأمنية وجمع المعلومات، تم تحديد المتهم وضبطه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.