الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط 9 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.