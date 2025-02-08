إعلان

غلق 150 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

11:49 ص السبت 08 فبراير 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 150 محلًا تجاريًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 150 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بالإجراءات المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط شخصين يديران محطتين للبث التلفزيوني اللاسلكي دون تصريح بالشرقية

إعلان

إعلان