محاكمة 57 متهمًا بقضية اللجان النوعية للإخوان.. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 57 متهمًا بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضًا تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ونص أمر الإحالة على أن المتهمين تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.