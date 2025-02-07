سيد" يطلب تطليق زوجته:"ليها 8 فيديوهات على الإنترنت"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "سيد.ع"، 30 سنة، بدعوى تطليق ضد زوجته، مطالبًا بالطلاق من زوجته بسبب ما وصفه في الدعوى أنه عثر لها على فيديوهات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في دعواه أمام المحكمة إنه اكتشف وجود مقاطع فيديو غير لائقة لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار صدمته وغضبه بشكل كبير. وأضاف أنه حاول التحدث معها بشأن هذه الواقعة، لكن الأمر تطور إلى خلافات مستمرة أثرت على حياتهما الزوجية، وبعد تعقبه للفيديوهات علم بانتشار أكثر من 8 فيديوهات غير لائقة لها.

وأكد "سيد" أن هذه الفضيحة أسهمت في تدمير ثقته بزوجته، وأصبح لا يستطيع العيش معها بعد اكتشافه هذه الفيديوهات التي تمس سمعته وسمعة عائلته.

وأشار إلى أنه لم يكن يتخيل أن تصدر منها تصرفات من هذا النوع، خاصةً وأن علاقتهما كانت على ما يرام قبل ذلك، إلا أن اكتشافه لهذه الفيديوهات قلب حياته رأسًا على عقب.

وأكدت محامية "سيد" أن موكلها يطالب بالطلاق بناءً على ما وصفه "بفقدان الأمان في العلاقة الزوجية"، إذ لا يمكنه الاستمرار مع زوجته بعد هذا الانتهاك الكبير للثقة.

وأوضحت أن قضية الطلاق ستكون محورًا رئيسيًا في المحكمة، حيث سيُنظر في الدلائل والشهادات المقدمة من الطرفين، وحملت الدعوى رقم 117 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.