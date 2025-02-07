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"جثة داخل حمام".. كواليس المشهد الأخير في حياة جراح بالعجوزة

08:15 م الجمعة 07 فبراير 2025

جثة ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

نهاية مأساوية لجراح مسالك بولية عثر عليه زملاؤه جثة هامدة داخل حمام استراحة مستشفى خاص بالعجوزة، لم يحتاج الأطباء تفسيرًا لسبب وفاة الطبيب، حقنة وأمبول عقار مخدر كشفتا المستور.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طبيب داخل حمام مستشفى الواحة بدائرة قسم العجوزة.

تحريات المقم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطبيب الأربعيني فارق الحياة نتيجة جرعة زائدة من المخدر المضبوط بجوار جثمانه.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

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