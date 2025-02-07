"العروسة ضربت نار" "فرح" يثير الجدل في الوادي الجديد.. وبيان عاجل من الداخلية

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يسلّم عروسًا سلاحًا ناريًا من نوع "طبنجة" خلال حفل زفافها، لتقوم الأخيرة بإطلاق عيار ناري، مما شكل خطرًا على حياتها والمواطنين الحاضرين.

وعقب التحريات والفحص، تبين أن حائز السلاح هو مراقب أمن بإحدى المناطق الأثرية في محافظة الوادي الجديد، تربطه صلة قرابة بالعروسين. وقد تم ضبطه بحوزته السلاح المستخدم، الذي تبين أنه مرخص بغرض الحراسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.