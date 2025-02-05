"عملوا عليه كماشة".. ملابسات فيديو إطلاق النار على محامٍ لسرقة مستندات هامة بالحوامدية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة حول قيام مسلحين بنصب فخٍ لمحامٍ في مدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر لحظة إطلاق النار عليه وهروبه بسيارته.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الحوامدية بتقديم المحامي محمد أبو الفتوح بلاغًا يتهم فيه مجهولين باعتراض طريق سيارته وإطلاق النيران عليه أثناء توجهه إلى محكمة البدرشين. وأضاف في بلاغه أنه تدارك الأمر سريعًا وعاد بسيارته إلى الخلف بعدما حاصرته سيارة من الأمام ودراجة نارية من الخلف، فاصطدم بالدراجة النارية التي كانت تقل شخصين، ثم فرّ هاربًا وسط إطلاق أحد مستقلي السيارة النار تجاهه بسلاح خرطوش.

أجرت مباحث الجيزة تحريات مكثفة حول الحادث، وتم فحص مقطع الفيديو، ونجحت في التوصل إلى هوية أحد المتهمين. وتبيّن أن أحدهما كان يستقل الدراجة النارية وسقط منها عندما اصطدمت سيارة المحامي به، ما أدى إلى إصابته بكسر في ساقيه، حيث قام باقي المتهمين بنقله إلى المستشفى. وتحفظت قوات الأمن عليه بعد اعترافه بالواقعة وبتورط باقي المتهمين بتحريض من آخرين.

واعترف المتهم أنه نفذ الواقعة مع آخرين بعد تحريض عدة أشخاص، تم تحديد هوياتهم، بسبب تولي المحامي قضية نزاع على عقارات وأراضٍ تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين جنيه. وأوضح أن المحامي كان متجهًا إلى المحكمة لحضور جلسة القضية، فحاصره المتهمون لسرقة المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية منه.

واستدعت نيابة البدرشين المحامي محمد أبو الفتوح لسماع أقواله حول الواقعة. وقال في تحقيقات النيابة إنه نزل من منزله بمدينة الحوامدية صباحًا متجهًا إلى محكمة البدرشين، وخلال سيره فوجئ بسيارة تعترض طريقه وينزل منها شابان يحمل أحدهما سلاحًا ناريًا، فقرر التراجع سريعًا للخلف، لكنه فوجئ بدراجة نارية تغلق الطريق أمامه، مضيفًا: "نصبوا لي فخًا وعملوا عليّ كماشة"، فأطاح بالدراجة النارية وفرّ هاربًا بسيارته، بينما طارده حامل السلاح الناري وأطلق عليه عدة طلقات، لكنها لم تصبه.

وقامت النيابة العامة بتحريز مقطع فيديو مدته دقيقة و38 ثانية يوثق الواقعة، وظهر في نهايته مستقلي السيارة وهم يحملون الشاب الذي سقط من فوق الدراجة النارية وينقلونه إلى المستشفى. وألقت مباحث الجيزة القبض على الشاب المصاب، وبعد اعترافه بتفاصيل الحادث، تم ضبط أحد المحرّضين على إيذاء المحامي وسرقة المستندات، فيما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار باقي المتهمين.