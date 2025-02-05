الأمن يحبط عمليات اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.