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دون إصابات.. السيطرة على حريق مصنع أقمشة في جسر السويس

10:33 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

قوات الحماية المدنية

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كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب في مصنع أقمشة داخل أحد العقارات بالطابق الأرضي، بمنطقة جسر السويس، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران داخل مصنع أقمشة ومطبعة، بمنطقة جسر السويس.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء.

تم فرض كردون أمني بمحيط النيران، وبمحاصرتها تمت عملية السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

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