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الداخلية تضبط 7 مليون جنيه من تجار العملة

01:09 م الإثنين 03 فبراير 2025

مبالغ مالية

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كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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وزارة الداخلية النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة
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