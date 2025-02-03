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إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الكريمات

10:19 ص الإثنين 03 فبراير 2025
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    تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الكريمات
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    تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الكريمات
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كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في تصادم سيارتين أجرة بالصف جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الكريمات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص قبل بوابة حلوان مما أسفر عن 9 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

إدارة المرور جنبت آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

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