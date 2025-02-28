الداخلية تكشف حقيقة سرقة "أبواب مقابر الموتي" في نبروه

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة أبواب حديدية خاصة بالمقابر في دائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، مؤكدة عدم صحة هذه الادعاءات.

وبعد الفحص، تبين عدم وجود أي بلاغات أو محاضر بشأن حوادث سرقة بالمقابر المذكورة، كما تم التوصل إلى القائم على نشر الشائعة، وهو مالك مكتب استيراد وتصدير مقيم بدائرة المركز. وبسؤاله، أوضح أنه قام بمشاركة المنشور على صفحته بهدف توعية المواطنين، لكنه حذفه فور علمه بعدم صحته، نافياً تعرض المقابر لأي سرقات.

كما تم الاستماع إلى مالك المدفن الظاهر في المنشور، وهو تاجر أجهزة كهربائية، والذي أكد أن المدفن يعود لعائلته، وأنه أزال البوابة الحديدية الخاصة به للبدء في أعمال ترميم، نافياً حدوث أي سرقات بالمقابر في تلك المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ناشر الادعاء الكاذب.