مصاب يصارع الموت إثر حادث اعتداء بأكتوبر



كتب - محمد شعبان:

شهد الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر حادث اعتداء كاد يودي بحياة شخص بسبب خلافات سابقة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود استغاثة بتعرض شخص للضرب بالحي السادس.

التحريات الأولية بينت إصابة شخص بجروح وكدمات متفرقة إثر تعرضه للضرب على يد آخرين على إثر مشادة كلامية نشبته بينه وبين الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال المصاب لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة.