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"الحكم أثبت إدانة الفنان".. أول تعليق من الشاب المصفوع بعد تغريم عمرو دياب

05:33 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الشاب المصفوع من عمرو دياب

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كتب - أحمد عادل :

كشف الشاب "سعد أسامة"، المجني عليه في "واقعة الصفع" من الفنان عمرو دياب، عن تفاصيل جديدة بعد قرار محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد تغريم الفنان 200 جنيه.

وقال "سعد أسامة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه سيقوم باستشارة المحامي الخاص به عما إذا كان سوف يتقدم بدعوى تعويض مدني ضد الفنان "عمرو دياب" بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الاعتداء عليه بالصفع، من عدمه.

وتابع "سعد" أن الحكم أثبت إدانة الفنان عمرو دياب في الواقعة، مشيرًا إلى أنه رفض مبالغ مالية في بداية الواقعة للتنازل عن الدعوى المقامة، لكنه رفضها وأراد الاعتذار فقط، وهو ما قابله الطرف الثاني بالرفض.

وقضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد حكم تغريم الفنان "عمرو دياب" 200 جنيه، في واقعة اتهامه بصفع شاب داخل فندق شهير بالتجمع الخامس، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع".

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عمرو دياب الحكم أثبت إدانة الفنان أول تعليق من الشاب سعد أسامة بعد تأييد تغريم عمرو دياب
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