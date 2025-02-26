وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة ورجال الشرطة بمناسبة شهر رمضان

كتب - علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعرب فيها عن خالص التهاني وأصدق الأماني، داعيًا الله أن يكلل جهود سيادته بالتوفيق والسداد، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والاستقرار.

كما أرسل وزير الداخلية برقيات تهنئة مماثلة إلى كلٍّ من المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق – رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، والفريق أول عبد المجيد صقر – القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي جمهورية مصر العربية.

كما وجه وزير الداخلية برقية تهنئة إلى جميع القيادات والضباط والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وأفراد الأمن والمجندين، مشيدًا بجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار، وداعيًا الله أن يكون الشهر الكريم فرصةً لمزيد من البذل والعطاء من أجل رفعة الوطن.

وكل عام ومصر بخير وأمن واستقرار.