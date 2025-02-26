إعلان

الاقتصادية تفصل في واقعة "كروان مشاكل" و ريهام سعيد

04:00 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

كروان مشاكل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حُكمها على التيك توكر "كروان مشاكل"، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى الإعلامية "ريهام سعيد".

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبس أحمد علي محمد السيد الشهير بـ "كروان مشاكل"، 4 أشهر مع كفالة 500 جنيه عن كل تهمة وجهت إليه، في القضية رقم 12201، والمتهم فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت ببلاغان رقمي 62159 و62214، واتهمه البلاغ الأول بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، أما البلاغ الثاني، فتضمن اتهام "كروان مشاكل" ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها أنها بصفتها مواطنة مصرية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة وأنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين.

على جانب آخر تقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كروان مشاكل ريهام سعيد المحكمة الاقتصادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر أمني: ضبط الأجنبي الهارب المتورط في منصة FBC الوهمية

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)