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سحب 1189 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

11:37 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

الملصق الإلكتروني

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 1189 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس، وتم تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوةً هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تتيح لمالكي المركبات، بكافة أنواعها والحاملين للتراخيص السارية، التقدم بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.



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