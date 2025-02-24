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للاطلاع.. تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية "خلية التجمع الإرهابية" لـ 24 مارس

03:12 م الإثنين 24 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 24 مارس المقبل للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

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مجمع محاكم بدر خلية التجمع الإرهابية وجدي عبد المنعم
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