في مشهد إنساني.. الشرطة تنقذ سيدة مريضة وتنقلها إلى المستشفى بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

استجابت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لاستغاثة سيدة مسنة مريضة غير قادرة على الحركة، حيث انتقلت الفرق الأمنية على الفور إلى منزلها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وقدمت لها المساعدة اللازمة ونقلتها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأعربت السيدة عن امتنانها وشكرها لرجال الشرطة على استجابتهم السريعة ودعمهم الإنساني.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الدور المجتمعي للأجهزة الأمنية والاستجابة الفورية للبلاغات الإنسانية.