ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، خارج السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة تجاوزت 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.