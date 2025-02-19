قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن واقعة غلق وحدة صحية بالدقهلية قبل انتهاء مواعيد العمل

كتب- أحمد أبو النجا:

باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة إغلاق الوحدة الصحية بقرية كفر الترعة الجديد، بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك بعد رصد الواقعة خلال المرور المفاجئ لمحافظ الدقهلية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن التحقيقات جاءت تنفيذًا لتكليفات رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعدما كشفت جولة المحافظ يوم الاثنين 17 فبراير 2025 عن إغلاق الوحدة الصحية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، رغم أن مواعيد العمل الرسمية تمتد حتى السادسة مساءً، مع انصراف جميع العاملين الساعة الثانية ظهرًا، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضحت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع، برئاسة المستشارة شيماء عبد الرازق، وتحت إشراف المستشار محمد السيد محمود، مدير النيابة، أنه تم استدعاء مدير المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

وتواصل النيابة استكمال التحقيقات لكشف المسؤولين عن المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.