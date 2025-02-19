صور| الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي بالمشاركة السياسية

كتب- أحمد أبو النجا:

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندوة تثقيفية بمقرها في القاهرة، في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.

شهدت الندوة حضور المستشار القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، بالإضافة إلى الدكتور أحمد إبراهيم، نائب مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء الجهاز. كما حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، من بينهم السيد وسام صبري، مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون وزير الشباب، والسيدة إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني.

وتضمنت الندوة عرضًا تقديميًا حول نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشكيلها، وآليات عملها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات داخل مصر وخارجها، إلى جانب استعراض الاستحقاقات الدستورية التي أشرفت عليها الهيئة منذ تأسيسها. كما شملت الفعالية محاكاة تفاعلية مع أحد الحاضرين لتوضيح مفهوم الثقافة الانتخابية ودور الهيئة في تنظيم الاستحقاقات المختلفة، بالإضافة إلى طرق التواصل مع الهيئة والاستعلام عن اللجان الانتخابية.

وفي ختام الندوة، أجاب فريق العمل على أسئلة واستفسارات المشاركين، مؤكدين أن الاقتراع يمثل حقًا وواجبًا وطنيًا، وهو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية، حيث يسهم في استقرار الدولة وتعزيز أداء مؤسساتها الوطنية.