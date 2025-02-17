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تأكيدًا لمصراوي.. الداخلية تكشف تفاصيل مأمورية الرصاص والكيف بالقليوبية

06:56 م الإثنين 17 فبراير 2025

المضبوطات

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كتب - محمد شعبان:

كشفت وزارة الداخلية مساء الاثنين عن تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المواد المخدرة ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بجزر نيلية بالقليوبية.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن بؤرة إجرامية تضم 4 عناصر إجرامية شديدي الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "سلاح – مخدرات – أموال عامة" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية بصدد جلب كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

يتخذ المتهمون من الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل المتآخمة ما بين محافظتى (المنوفية – القليوبية) بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى واستخدامهم لمراكب لتسهيل حركة تنقلاتهم وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم وحماية نشاطهم الإجرامى مستغلين تضاريسها للهروب من الملاحقة الأمنية.

بتقنين الإجراءات تم تتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرع عناصر البؤرة.

وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة المتنوعة 15 كيلو جرام هيدرو، 11 كيلوجرام آيس، 10 كيلوجرامات هيروين، 6 قطع أسلحة نارية وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة تُقدر قيمتها بـ 8 ملايين جنيه.

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