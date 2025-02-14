تفاصيل استغاثة سيدة من ذوي الهمم بعد تعرضها لحادث سير في القاهرة

كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة سيدة من ذوي الهمم، إثر تعرضها لحادث تصادم من قِبل قائد سيارة، ما أدى إلى إصابتها قبل أن يلوذ بالفرار أثناء سيرها أسفل كوبري عين شمس بالقاهرة.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مندوب مبيعات مقيم بدائرة قسم شرطة المرج. وبسؤاله، أفاد بأنه أثناء قيادته بالدوران أسفل الكوبري، فوجئ بالسيدة تصطدم بالباب الخلفي لسيارته، مشيرًا إلى أنه ترجل من السيارة للاطمئنان عليها، ثم غادر موقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.