النقض تؤيد حكم الإعدام على متهم بقتل طفلة وهتك عرضها في البحيرة

كتب- محمد الصاوي:

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات دمنهور ضد المتهم بهتك عرض طفلة وقتلها في محافظة البحيرة.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور بإعدام المتهم "محمد. أ"، لقيامه بقتل طفلة عمرها 9 سنوات، وهتك عرضها.

كشفت التحقيقات إنه في يوم الواقعة خرجت الطفلة "رضوى" من منزلها لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون، ولاحظت أسرتها تغيب الطفلة وعدم عودتها فقام والدها بالبحث عنها ومن ثم توجه إلى مركز شرطة كوم حمادة وحرر بلاغا بتغيب نجلته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم " محمد.أ"، 25 سنة، قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها جنسيًا إلا أنها قامت بالصراخ؛ فقام المتهم بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قام المتهم بهتك عرض الطفلة 3 مرات، وذلك وفق تقرير الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوالين أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها.