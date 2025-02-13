الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على صاحب محل سيارات في القاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد الأشخاص بعد تعرضه للاعتداء وإصابته في منطقة السلام، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين من التحريات أن المجني عليه، وهو صاحب محل إصلاح وتجديد سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، تعرض للاعتداء بالضرب من قبل عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح متفرقة في جسده.

وبعد الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط 3 متهمين مقيمين بدائرة القسم، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.