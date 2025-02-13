تكدسات مرورية في الأوتوستراد والدائري والمحور.. خريطة الكثافات بشوارع القاهرة والجيزة

كتب - علاء عمران:

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، اختناقات مرورية خانقة بالتزامن مع خروج الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، ما أدى إلى شلل في بعض المحاور الرئيسية رغم انتشار رجال المرور لتنظيم الحركة.

تكدست السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين بسبب الأحمال الزائدة وتعطل بعض المركبات، ما أدى إلى توقف شبه كامل للحركة من صلاح سالم حتى غمرة، ومن الجيزة حتى وسط القاهرة. كما تباطأت حركة السير بمحور 26 يوليو، خاصة للقادمين من ميدان لبنان باتجاه مدينة 6 أكتوبر.

وشهدت شوارع فيصل وترسا زحامًا شديدًا، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى المريوطية والجيزة، فيما ازدحمت مداخل القاهرة الكبرى، وظهر التكدس على كوبري 15 مايو للقادمين من ميدان لبنان إلى الزمالك ووسط البلد.

في شرق القاهرة، شهد طريق الأوتوستراد اختناقًا مروريًا للقادمين من الدائري إلى شق الثعبان، وكذلك في الاتجاه المعاكس من المعصرة إلى الدائري، مع تباطؤ للحركة بطريق السويس من الدائري حتى الأوتوستراد. كما ظهرت كثافات مرورية على محور صلاح سالم، خاصة من كوبري الفردوس حتى الطيران، ومن كوبري الجلاء إلى المرغني.

أما الطريق الدائري، فشهد زحامًا متحركًا من كارفور المعادي حتى البساتين، ومن المريوطية إلى المنيب، ومن الوراق إلى الطريق الزراعي. كما ظهرت كثافات عالية بمحور صفط اللبن للقادمين من الدائري إلى شارع السودان.

عززت الإدارة العامة للمرور انتشار الأوناش المرورية على الطرق لرفع أي معوقات، سواء كانت حوادث أو أعطالًا، مع نشر الدوريات لمتابعة السيولة المرورية على مدار الساعة، كما وُضعت خطة لتوجيه السيارات إلى الطرق البديلة لتخفيف الضغط على المحاور الحيوية.