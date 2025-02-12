لعرض الكشوف ربع السنوية.. النائب العام يستقبل رئيس استئناف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ورؤساء النيابة أعضاءها.

وعرضوا على النائب العام، الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.

وقد أثنى النائب العام، على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لاسيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.