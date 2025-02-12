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"ماتت في جردل الغسيل".. النيابة تحقق في وفاة رضيعة بالجيزة

06:45 م الأربعاء 12 فبراير 2025

جثة طفلة

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كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين، غرقًا داخل دلو غسيل أثناء لهوها داخل حمّام منزلها بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بغرق الطفلة حنان (عامان) داخل حمّام منزل أسرتها بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن من الفحص أن الطفلة كانت تلهو بمفردها حينما سقطت داخل دلو مخصص للغسيل، ما أدى إلى غرقها بسبب صغر حجمها وعدم قدرتها على الخروج منه.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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النيابة العامة مصرع طفلة أبو النمرس مديرية أمن الجيزة
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