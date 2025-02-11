سبق اتهامه في 31 قضية.. ضبط عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في الأسلحة والمخدرات بأسيوط

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي خطير في محافظة أسيوط، تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم يعد من العناصر الإجرامية البارزة، وسبق اتهامه في 31 قضية جنائية، حيث كان يمارس نشاطًا واسع النطاق في تجارة الأسلحة والمخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبطه، وعُثر بحوزته على:3 بنادق خرطوش، و10 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و1.991 قرصًا مخدرًا من عقار "تامول"، وكميات من مخدري "الشابو" و"الهيروين".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.