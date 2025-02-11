إعلان

سبق اتهامه في 31 قضية.. ضبط عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في الأسلحة والمخدرات بأسيوط

12:38 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي خطير في محافظة أسيوط، تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم يعد من العناصر الإجرامية البارزة، وسبق اتهامه في 31 قضية جنائية، حيث كان يمارس نشاطًا واسع النطاق في تجارة الأسلحة والمخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبطه، وعُثر بحوزته على:3 بنادق خرطوش، و10 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و1.991 قرصًا مخدرًا من عقار "تامول"، وكميات من مخدري "الشابو" و"الهيروين".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسلحة النارية المواد المخدرة أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم مسجلا 50.5 جنيه
العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم