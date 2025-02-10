الداخلية تضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متتالية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لعمليات المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.