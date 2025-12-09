إعلان

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر وآخرون لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب- أحمد عادل:

07:48 م 09/12/2025

معتز مطر

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بالسجن المؤبد على معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين بعد إدانة المتهمين بقيادة وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بما يُخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وتوفير وحيازة ونقل وتزويد الجماعة بشكل مباشر وعبر وسائل رقمية، ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في أنشطة إرهابية داخل وخارج البلاد.

وأوضحت التحقيقات أن الغرض من تلك الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.

