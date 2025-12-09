إعلان

تسمم 5 عاملات بعد تناول وجبات من مطعم بالقاهرة.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

01:52 م 09/12/2025

المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعرض عدد من العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائي عقب تناولهن وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، تبلغ قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال 5 عاملات بمصنع، جميعهن مصابات بتقلص معوي وحالتهن مستقرة وتحسن حالتهن. وبسؤالهن، أفدن أنه حال تواجدهن في محل عملهن، قمن بطلب مأكولات من أحد المطاعم بالدائرة، وعقب تناول الطعام شعرت كل واحدة منهن بحالة إعياء وآلام في البطن، فتوجهن من تلقاء أنفسهن للمستشفى لتلقي العلاج، واتهمن مالك المطعم بالتسبب في ذلك.

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المختصة، تم استهداف المطعم المشار إليه، وأمكن ضبط المالك، مقيم بدائرة القسم، وعُثر بداخله على كمية من اللحوم والأدوات والمواد الخام ولوازم تحضير المأكولات، جميعها مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين عدم حمله أي تراخيص.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق المطعم.

