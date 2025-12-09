نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعرض عدد من العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائي عقب تناولهن وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، تبلغ قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال 5 عاملات بمصنع، جميعهن مصابات بتقلص معوي وحالتهن مستقرة وتحسن حالتهن. وبسؤالهن، أفدن أنه حال تواجدهن في محل عملهن، قمن بطلب مأكولات من أحد المطاعم بالدائرة، وعقب تناول الطعام شعرت كل واحدة منهن بحالة إعياء وآلام في البطن، فتوجهن من تلقاء أنفسهن للمستشفى لتلقي العلاج، واتهمن مالك المطعم بالتسبب في ذلك.

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المختصة، تم استهداف المطعم المشار إليه، وأمكن ضبط المالك، مقيم بدائرة القسم، وعُثر بداخله على كمية من اللحوم والأدوات والمواد الخام ولوازم تحضير المأكولات، جميعها مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين عدم حمله أي تراخيص.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق المطعم.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل