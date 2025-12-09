قرارات عاجلة في واقعة العثور على جثمان فتاة داخل جوال بعين شمس

كتب – أحمد عادل:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهم بقتل فتاة وتقطيع جثمانها إلى أجزاء في منطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت بتحويل جثمان المجني عليها إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية قبل التصريح بالدفن.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في أحد شوارع المنطقة وعليها آثار اعتداء.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة مقسمة إلى جزئين، أُلقي كل جزء في شارع مختلف بعين شمس، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل حالة سُكر الفتاة وأخذها إلى منزله بقصد إقامة علاقة غير مشروعة، إلا أنه ما إن دخلت الشقة حتى صرخت، فخشي افتضاح أمره، فقام بقتلها ثم تخلص من جثمانها بتقطيعه وإلقائه في الشوارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

