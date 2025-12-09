اليوم.. الحكم على 10 متهمين في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" بالتجمع

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم حكمها على 10 متهمين في القضية رقم 338 لسنة 2025 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع".

ووفق أمر الإحالة، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2011 حتى 2020، بهدف استخدام العنف والترويع للإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس حتى العاشر انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، والتي اعتمدت على الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها.

