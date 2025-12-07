كشفت تحريات المباحث ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحبة الحساب بإلقاء قوة أمنية بمديرية أمن بنى سويف القبض على شقيقها وتفتيش منزله بدون وجه حق والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط مالك محل ملابس له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف؛ على خلفية اتهامه فى إحدى القضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون ودون تجاوز وعرضه على النيابة العامة والتى قررت حبسه على ذمة القضية.

وأمكن ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.