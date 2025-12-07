إعلان

قرار جديد بشأن محاكمة 9 متهمين بداعش عين شمس

كتب- محمود الشوربجي:

07:39 م 07/12/2025

محاكمة 9 متهمين بداعش عين شمس

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بداعش عين شمس، في القضية رقم 9687 لسنة 2025، جنايات عين شمس لجلسة 1 فبراير.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

داعش عين شمس محاكم بدر

