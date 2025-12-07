"قطعها عشان يتخلص من جثتها".. تفاصيل مقتل فتاة على يد شاب بعين شمس

تباشر الأجهزة المختصة التحقيق في واقعة مقتل فتاة إفريقية بعين شمس، بعدما أقدم شاب على قتلها وتقطيع جثمانها إلى أشلاء والتخلص منها في شوارع المنطقة.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة كانت في حالة سُكر وتتجول في الشارع قبل أن يصادفها المتهم ويصطحبها إلى منزله وبعد دخولها الشقة دخلت في حالة هياج شديد وبدأت في الصراخ، فحاول المتهم تهدئتها إلا أن حالتها ازدادت سوءًا.

وأضافت التحريات أن المتهم، خوفًا من افتضاح أمره وارتفاع الأصوات، اعتدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها طعنات أودت بحياتها، ثم قام بتقطيع جثمانها إلى أشلاء والتخلص بها في عدة شوارع بعين شمس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كاملة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على جهات التحقيق.

