عامل يتحرش بسيدة ويحاول إجبارها على ركوب سيارته بالجيزة.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

04:26 م 07/12/2025

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم بالنشر من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بزوجته ومحاولة إدخالها سيارته الملاكي رغماً عنها بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من زوجة القائم بالنشر (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة لقيامه بالتحرش بها والتعدي عليها بالسب والضرب، دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بإحدى الشركات – مقيم بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية الجيزة شرطة ثان أكتوبر

