إعلان

سائق نقل ذكي يتحرش بسيدة أجنبية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : أحمد أبو النجا

04:20 م 07/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة المنشور — وتحمل جنسية إحدى الدول — من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد بالمنشور.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش بسيدة أجنبية سائق نقل ذكي مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟