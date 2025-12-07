سائق نقل ذكي يتحرش بسيدة أجنبية.. والداخلية تكشف التفاصيل

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة المنشور — وتحمل جنسية إحدى الدول — من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد بالمنشور.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

