الداخلية: بناء حائط صد مجتمعي ضد الشائعات والأخبار الكاذبة

واصلت وزارة الداخلية عقد ورش العمل تحت عنوان: "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"، والتي تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي بمخاطر الشائعات لدى طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الورش إلى توعية المشاركين بخطورة الشائعات، وأساليب تزييف الوعي، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في محاولات هدم الدول، بما يسهم في بناء حائط صد مجتمعي يحمي المواطنين من هذه المخاطر.

وتضمّن برنامج الورشة تنظيم زيارة للمشاركين إلى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للتعرف على دوره في تشكيل الوعي المجتمعي، وآليات رصد ومواجهة الشائعات، وما يمتلكه القطاع من إمكانيات تقنية وبشرية تمكّنه من إعداد التقارير والمواد والرسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وإبراز جهود قطاعات الوزارة المختلفة.

ويأتي تنظيم هذه الورش والزيارات المصاحبة لها في إطار الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الداخلية في تنمية الوعي المجتمعي والتعريف بجهودها الاجتماعية والإنسانية.