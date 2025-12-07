الداخلية توضح ملابسات فيديو ادعاء تعدي شرطي على منزل في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص قيام فرد شرطة يرتدي الزي الرسمي يستقل دراجة نارية تابعة لجهة عمله، وآخر بالتهجم على منزله والتعدي على أهليته بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد صاحب الحساب (مقيم بدائرة مركز منشأة القناطر). وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 30 نوفمبر الماضي حدثت مشادة كلامية بينه وأبناء عمومته (فرد شرطة وشقيقه) بسبب لهو الأطفال، وحضر الأخيران على إثرها بالدراجة النارية إلى محل سكنه وتبادلوا الضرب مع بعضهم دون حدوث إصابات. وأضاف أنه تصالح معهما ولم يتهم أحدًا بالتهجم على منزله أو التعدي على أي فرد من عائلته.

تم ضبط صاحب الحساب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق، وفي إطار ثوابت الوزارة، تم اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه فرد الشرطة المذكور.

